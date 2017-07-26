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Посол Грузии в Украине подтверждает лишение Саакашвили гражданства Украины


26.07.2017   22:10
Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе подтверждает, что президент Украины лишил гражданства этой страны экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. В то же время Думбадзе отмечает, что украинская сторона не сообщала об этом официально посольству, так как Саакашвили не является гражданином Грузии.

Посол отмечает, что данная информация была получена по личным каналам.

"У нас есть информация по этому поводу от наших источников. Знаем, что украинская сторона подписала документ. Исходя из того, что Саакашвили гражданин Украины, мы не получали никакого дополнительного сообщения или официального письма по этому поводу.

Причина лишения гражданства не указана. У нас имеется информация, что акт подписания состоялся, где причина, почему и за что, это не указано, и мы узнали только лишь о факт. Украинская сторона не имеет обязательства отдельным письмом сообщить посольству, так как Саакашвили не является гражданином Грузии. Мы просто добыли эту информацию с разных сторон и знаем, что акт о лишении его гражданства подписан", - заявил Думбадзе "Общественному вещателю Грузии".

Следует отметить, что подписанного президентом Украины Петром Порошенко указа о лишении гражданства Украины экс-президента Михеила Саакашвили до сих пор нет на официальном сайте главы украинского государства.






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