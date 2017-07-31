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Грузия надеется на выдачу Саакашвили после его возвращения на Украину - Минюст


31.07.2017   11:26
Грузия надеется, что, как только Михеил Саакашвили вернется на Украину, Киев сможет начать процесс его выдачи Тбилиси.

Как заявила в эфире телекомпании "Имеди", грузинский министр юстиции Тея Цулукиани, это – не политический, а "правовой и следственно-прокурорский процесс". Министр напомнила, что Тбилиси требовал экстрадировать Саакашвили еще в 2014 и 2015 годах. По словам Цулукиани, он обвиняется в том числе в избиении депутата парламента, растрате около 4 миллионов долларов, разгоне мирного митинга в ноябре 2007 года и в причастности к разгрому телекомпании "Имеди". В апреле 2015 года Украина отказалась выдать Саакашвили, сославшись на то, что его преследование в Грузии носит не только правовой характер.

Ранее в воскресенье Саакашвили вновь обвинил власти Украины, лишившей его гражданства 26 июля, в совершении преступления. Он назвал фальшивкой анкету, в которой он якобы не указал, что находится под следствием, на основании чего и был впоследствии лишен гражданства.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, став главой Одесской области. В ноябре 2016 года он покинул этот пост, заявив о невозможности справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждал, "лично поддерживает" президент страны Петр Порошенко.






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