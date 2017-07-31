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Джанелидзе: США воспринимают Грузию, как твердого союзника и стратегического партнера


31.07.2017   12:16
Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе отозвался на визит вице-президента США Майка Пенса, запланированный сегодня в Грузии.

По его заявлению на сегодняшнем брифинге, его визит подтверждает тот факт, что США воспринимают Грузию, как твердого союзника и стратегического партнера.

"В мае текущего года состоялась официальная встреча премьер-министра Грузии и вице-президента США в Вашингтоне, в ходе которого Георгий Квирикашвили пригласил Майка Пенса в Грузию. Мы рады, что вице-президент приедет в Грузию в рамках первого же европейского турне. В то же время следует отметить, что наряду с Грузией визит вице-президента в Европе проводится в таких странах, как Эстония и Черногория. Это означает, что Грузия воспринимается Соединенными Штатами как твердый союзник и стратегический партнер. Об этом явствует послание, которое было озвучено вице- президентом, что страны Балтии, Грузия, и Черногория являются союзниками Соединенных Штатов в Восточной Европе, и Америка поддерживает, и будет поддерживать эти страны для защиты их свободы"- заявил Михаил Джанелидзе.

По приглашению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, 31 июля и 1 августа вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс будет гостить в Грузии вместе с супругой.






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