Визит Майка Пенса является посылом для оккупантов - администрация президента

31.07.2017 14:11 Визит Майка Пенса является посылом для оккупантов, - так оценивает глава администрации президента Георгий Абашишвили визит в Грузию вице-президента США Майка Пенса.



«Визит вице-президента является особенно важным посылом для оккупантов на фоне того, что происходит ползучая оккупация. Это мессидж о том, что им не сойдут с рук те действия и политика, которые они осуществляют против суверенных стран, против Грузии», - заявил Абашишвили.



По его словам, завтра Майк Пенс и Георгий Маргвелашвили обратятся к военным, участвующим в масштабных международных военных учениях "Достойный партнер 2017".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

