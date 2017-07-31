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Визит Майка Пенса является посылом для оккупантов - администрация президента
31.07.2017 14:11
Визит Майка Пенса является посылом для оккупантов, - так оценивает глава администрации президента Георгий Абашишвили визит в Грузию вице-президента США Майка Пенса.
«Визит вице-президента является особенно важным посылом для оккупантов на фоне того, что происходит ползучая оккупация. Это мессидж о том, что им не сойдут с рук те действия и политика, которые они осуществляют против суверенных стран, против Грузии», - заявил Абашишвили.
По его словам, завтра Майк Пенс и Георгий Маргвелашвили обратятся к военным, участвующим в масштабных международных военных учениях "Достойный партнер 2017".
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