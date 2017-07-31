Ходжес: За последние 400 лет Россия ни разу добровольно не выполнила ни одну договоренность

31.07.2017 16:50 Россия препятствует нормальной работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстреливая наблюдателей. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам командующего Вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса, РФ также нарушает договоренности, достигнутые по Приднестровью и Грузии.



«Да, мы видим, что русские не дают специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работать. Да, мы не знаем, сколько боеприпасов и техники русские ввозят и вывозят через российско-украинскую границу на Донбасс, — рассказал генерал в интервью Цензор.Нет. — Они им угрожают, стреляют в них. Храбрым мужчинам и женщинам из специальной мониторинговой миссии не дают полноценно работать». «Если бы Россия серьезно была нацелена на то, чтобы минские договоренности успешно выполнялись, она бы разрешала ОБСЕ работать лучше», — добавил американский военный.



При этом Ходжес напомнил, что «они (россияне) должны были вывести войска после договоренностей Путина с Саркози, но не вывели. В Абхазии и т.н. Южной Осетии до сих пор находится 10000 солдат, и они продолжают передвигать границы на местах туда-сюда». «Полторы тысячи российских военных „миротворцев“ в Приднестровье — это, конечно же, никакие не „миротворцы“, это группировка для поддержания нестабильности вокруг Украины», — продолжил командующий.



«За последние 400 лет Россия, как по мне, ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала. Кроме тех редких случаев, когда Россию принуждали с помощью механизмов международного контроля. Думаю, от Москвы стоит ожидать, что давление на Украину будет продолжаться, и давление будет, пока они не поймут, что это больше не в их интересах», — заявил Ходжес, подчеркнув, что «в Украине тоже лежит своя большая ответственность». «Сделала ли Украина все, что в ее силах, чтобы защитить себя? Чтобы модернизироваться, чтобы создать самые эффективные вооруженные силы?» — спросил военный.



«Ключ к успеху — это заставить Россию серьезно относиться к полному выполнению минских договоренностей. Хорошо в этом процессе сработали Германия и Франция, и я рад, что и США подключаются: поддерживают, продолжают требовать возвращения Крыма, например, продления санкций. Санкции имеют ключевое значение», — заключил Ходжес.



Как сообщала «Фраза», ранее Ходжес заявил, что американские военные в Европе внесли изменения в программу боевой подготовки и проведения учений, исходя из оценок, полученных от ВСУ. «Украинский опыт войны против россиян очень помогает американской армии», - объяснил генерал.



Напомним, в середине 2016 года Бен Ходжес заявлял, что Россия пытается разрушить единство Евросоюза и НАТО. «7 тысяч российских военных до сих пор находятся в Грузии, на оккупированных территориях без легальных оснований. Россия до сих пор держит солдат в Приднестровье. Они до сих пор занимают Крым и воюют на Донбассе. РФ может сделать многое для того, чтобы уменьшить беспокойство стран. Если бы они были более прозрачными... Они хотят, чтобы к ним относились как к суперсиле. Они должны действовать как суперсила — быть ответственными и искать способ снизить озабоченность», — добавил Ходжес.



По его словам, РФ использует информацию и дезинформацию, чтобы сбить людей с толку, чтобы их обмануть, чтобы усложнить понимание того, что происходит.















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