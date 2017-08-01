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«США стоят рядом с Грузией» - простой мессидж от США Грузии
01.08.2017 10:42
Вице-президент США Майк Пенс передал властям и жителям Грузии послание от американского президента Дональда Трампа.
Прибывший в Тбилиси Майк Пенс процитировал на официальном ужине слова Трампа, согласно которым, «США стоят рядом с Грузией».
«Народ Грузии в течение тысячелетий боролся за то, во что верил — за свободу. Сегодня, когда меня и мою супругу в Тбилиси встречали тысячи людей, я увидел, что в Грузии остается это стремление к свободе, так же, как и в США», — сказал Пенс, поднимая тост за Грузию и грузинский народ.
Американский вице-президент пожелал Грузии процветания и становления сильной страной.
«США являются главным стратегическим партнером Грузии, с которым нас объединяют общие ценности и приоритеты глобальной безопасности. Америка всегда была рядом с нами и именно поэтому мы стоим рядом с вами, чтобы поддержать ваши усилия в обеспечении всеобщего мира», — сказал, в свою очередь, Георгий Квирикашвили.
Официальный ужин от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в честь прибывшего американского гостя состоялся сегодня вечером в ресторане на Мтацминда.
Гости осмотрели город с горы Мтацминда, сняли официальные фотографии и обменялись памятными подарками. Премьер-министр продемонстрировал американскому вице-президенту фотографии, посвященные грузинским историческим памятникам культуры.
Официальная программа визита Майка Пенса предусматривает проведение 1 августа встреч с премьер-министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, Католикосом-Патриархом Илией Вторым, а также представителями грузинской оппозиции.
Также Майк Пенс намерен посетить проходящие в Грузии многонациональные военные учения НАТО «Достойный партнер – 2017».
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