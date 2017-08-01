Вице-президент США Майк Пенс провел встречу с представителями оппозиционных партий

01.08.2017 12:16 Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с официальным визитом в Грузии, провел встречу с представителями оппозиционных партий. На встрече присутствовали представители как парламентской, так и непарламнетской оппозиции. Главным посланием Пенса была твердая поддержка суверенитета Грузии.



"Новая администрация продолжает поддержку территориальной целостности и суверенитета [Грузии]. Совершенно явной была поддержка Грузии на пути членства в НАТО. США желают видеть в Грузии твердую демократию. Во всех этих вопросах я услышал очень твердую поддержку", - заявил лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе.



Председатель политического совета "Единого национального движения" Ника Мелия заявляет, что на встрече с Пенсом разговор шел и о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.



"У нас был разговор об отдельно взятом Михаиле Саакашвили, человека, который осуществил значительные реформы в этой стране и превратил Грузию в успешное государство. Говорили о том, что власть осуществляет гонения оппонентов и какие инструменты она использует для этого. Хочу подтвердить, что я много говорил по данному вопросу", - заявил Мелия.



На вопрос, какой был ответ Пенса, Мелия заявил, что оставляет за собой право больше об этом не говорить, однако отметил, что "естественно, человек возмущен, когда осуществляется гонения президента страны и имеет место, к примеру, месть".



Лидер "Движения за созидание" Давид Усупашвили отметил, что экономическая помощь США будет зависеть от каества демократических процессов в Грузии.



"Когда на встрече я говорил о том, что нам требуется большая поддержка США в развитии нашей экономики, создании новых рабочих мест, получении технологий, выносе нашей продукции на мировой рынок, и в данном случае огромная экономика, какой является США, ведущая экономика, может сделать больше для Грузии, господин вице-президент отметил, что "да, это так, но многое заявисит от тех вопросов, о которых мы говорили сточки зрения демократии". Потому, что США гораздо больше готовы к экономическому сотрудничеству, к инвестициям, когда они видят демократию более высокого стандарта. В этой части мы должны захотеть больше, чтобы получить больше", - заявил Усупашвили.



Он также отметил, что вице-президент Пенс внимательно выслушал оппозицию.



"Мы коснулись всех вопросов, в том числе безопасности, демократии, экономического развития. Я предложил господину вице-президенту договориться по формуле: Если Америка для них First (первая - ред.), Грузия должна быть Next (следующая - ред.), а с нашей стороны будет Georgia First и America next. На этом договорились. Это означает продолжение тесного сотрудничества", - заявил Усупашвили.



Один из лидеров "Свободных демократов" Шалва Шавгулидзе после встречи отметил, что говорил о чрезмерной концентрации власти в руках действующей власти и проблеме неформального управления. По его словам, Пенс назвал важной данную информацию.

















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