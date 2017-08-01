Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Настанет день, когда Грузия отметить возвращение своих территорий - Майк Пенс


01.08.2017   13:43
США твердо поддерживают территориальную целостность Грузии и это продолжается с 2008 года, когда российские танки осуществили оккупацию Абхазии и т.н. Южной Осетии, и мы продолжим поддерживать эту позицию, - заявил вице-президент США Майк Пенс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в администрации правительства, отвечая на вопрос журналиста Общественного вещателя Грузии.

"Кроме сотрудничества в сфере безопасности, мы верим, что более сильная и развитая Грузия достигнет целостности страны и США продолжат искать новые пути, в результате которых мы не только усилим обороноспособность Грузии, но и поможем стране экономически, что позволит создать новые рабочие места, достичь экономического развития и, я уверен, настанет день, когда страна отметить возвращение своих территорий", - заявил Пенс.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Американская инвестиция в строительстве порта Анаклиа подтверждает большой потенциал преобразования нашей страны региональным хабом
От импортированных продуктов ежегодно заболевает 18 000 человек - «Резонанси»
В июне количество просроченных кредитов в Грузии сократилось на 16,9 млн. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Русский мир» в Абхазии - русским жгут лица утюгом
Взамен на возвращение к «абхазским корням» Сухуми обещает грузинам «гражданство»
В оккупированном Гальском районе изменили правила выдачи т.н. паспортов
В Абхазии изнасилована восьмилетняя девочка
Цихелашвили: Растет число абхазов и осетин, приезжающих в Грузию на лечение
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченский министр связал массовый расстрел людей с профилактикой терроризма
Естественный прирост населения Армении достиг рекордно низкого уровня
В Азербайджане задержали банду хакеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна