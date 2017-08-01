Настанет день, когда Грузия отметить возвращение своих территорий - Майк Пенс

01.08.2017 13:43 США твердо поддерживают территориальную целостность Грузии и это продолжается с 2008 года, когда российские танки осуществили оккупацию Абхазии и т.н. Южной Осетии, и мы продолжим поддерживать эту позицию, - заявил вице-президент США Майк Пенс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в администрации правительства, отвечая на вопрос журналиста Общественного вещателя Грузии.



"Кроме сотрудничества в сфере безопасности, мы верим, что более сильная и развитая Грузия достигнет целостности страны и США продолжат искать новые пути, в результате которых мы не только усилим обороноспособность Грузии, но и поможем стране экономически, что позволит создать новые рабочие места, достичь экономического развития и, я уверен, настанет день, когда страна отметить возвращение своих территорий", - заявил Пенс.















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