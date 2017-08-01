Тбилиси предлагает Вашингтону назначить спецпредставителя США по вопросам Грузии

01.08.2017 19:02 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом выдвинул инициативу назначить специального представителя США по вопросам Грузии, сообщил журналистам советник главы грузинского государства по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе.



"Президент Маргвелашвили на встрече с вице-президентом Пенсом для усиления политических консультаций, развития и углубления грузино-американских отношений предложил назначить специального представителя США по вопросам Грузии", - сказал Тенгиз Пхаладзе.















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