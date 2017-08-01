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Саакашвили надеется, что украинцы не допустят его экстрадиции в Грузию


01.08.2017   19:35
Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили надеется на порядочность украинских граждан, которые не допустят его экстрадиции в Грузию в случае, если он вернется в Украину. Об этом Саакашвили заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Давайте думать о лучшем и готовиться к худшему. Я считаю, что добро победит... Вместе со мной в Украину приехало несколько сот грузинских добровольцев защищать Украину на фронтах. Большинство из них так и не получило украинского гражданства. Мне интересно, некоторые из них, которые получили гражданство, им оставят это гражданство?" – заявил он.

Политик отметил, что в Грузии против многих украинских добровольцев возбуждены уголовные дела.

"Это дела, которые были возбуждены, потому что они защищают Грузию, в том числе в Украине. Может быть эти дела тоже послужат основанием лишить их гражданства?... Я думаю, что мне намного легче, чем моим соотечественникам с оружием в руках на востоке Украины", – подытожил он.






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