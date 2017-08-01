Саакашвили: Я не собираюсь пользоваться защитой ни США, ни любой другой страны

01.08.2017 19:44 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили не будет просить убежища в США в связи с потерей украинского гражданства. Об этом Саакашвили заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент "ГОРДОН".



Он заверил, что юридических оснований для потери им гражданства Украины не было.



"Президент Украины Петр Порошенко, когда мне давали гражданство, прекрасно знал обо всех аспектах моего дела. И сейчас прикидываться, что его о чем-то не информировали, – глупо", – отметил политик.



Саакашвили добавил, что президент Украины хочет исключить его из украинской политики, а планы по лишению его гражданства писались не в Украине, и отметил, что такое решение свидетельствует о том, что в АП его считают самым опасным конкурентом.



"Я не собираюсь пользоваться защитой ни США, ни любой другой страны. Я собираюсь вернуться в Украину и опереться на наших активистов. Наши активисты решительны как никогда", – подчеркнул он.















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