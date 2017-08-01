Саакашвили: Если Порошенко не трус, пусть даст отстоять свои права в суде

01.08.2017 19:51 Президент Украины Петр Порошенко хотел возложить ответственность за потерю украинского гражданства лидером партии "Рух нових сил" Михеилом Саакашвили на главу МВД Арсена Авакова. Об этом Саакашвили заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент "ГОРДОН".



"Человек Авакова, которого обвиняют в коррупции, был введен в комиссию по гражданству за два дня. Я думаю, что Порошенко хотел именно на Авакова возложить ответственность, потому что пока их можно посадить в любой момент за коррупцию, поэтому они их за уши держат, а он хотел возложить на них ответственность", – сказал он.



Политик добавил, что готов отстаивать свое украинское гражданство в суде.



"Пусть мне дадут возможность беспрепятственно приехать в украинский суд, я там буду отстаивать свои права. Это очень легко сделать. Дайте мне такую возможность. Мы прекрасно знаем, кто контролирует суды. Но я хочу, чтобы это был публичный процесс, с участием людей, и там мы все докажем", – подчеркнул он.



Саакашвили добавил, что в Украине силовики "копали под него", чтобы доказать его коррупцию, но ничего не нашли.



"Потом они долго искали какие-то скрытые мои капиталы, ничего не нашли. Они долго искали какое-то скрытое мое другое гражданство, хотя бы голландское. Потому что моя семья – голландские граждане. Потом они хотели компромат личного характера найти. Порошенко это сам поручил СБУ. Ничего не смогли сделать. После этого он признал свою беспомощность, лишив меня гражданства", – подчеркнул он.



Он добавил, что если президент Украины не боится, то допустит его в страну.



"Если Порошенко не трусливый, если он меня не боится, пусть он меня официально допустит в Украину. Пусть он мне даст отстоять свои права в суде... тогда я возьму свои слова обратно о том, что он трус", – подытожил экс-президент Грузии.















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