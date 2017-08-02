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Саакашвили: У меня есть легальная рабочая виза США
02.08.2017 11:36
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что имеет рабочую визу США. Как сообщил Саакашвили в интервью грузинской редакции «Голоса Америки», срок визы истекает в течение следующего года.
«У меня есть легальная виза, рабочая виза. Думаю, срок истекает в течение следующего года. Я получил ее давно, когда работал в Вашингтоне», - заявил Саакашвили.
Что касается т.н. зеленой карты, по словам Саакашвили, ему предложили взять ее, но он от этого отказался.
«Я мог ее взять, мне предложили, но я не хотел. У меня также есть туристическая виза. У меня никогда не было намерения оставаться в США, не собираюсь и сейчас. Я люблю эту страну и чувствую себя тут почти как дома, но мой дом это Грузия и Украина», - отметил Саакашвили, находящийся в США.
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