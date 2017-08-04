Соратник Путина находится в Тбилиси с тайным визитом

04.08.2017 10:32



Информационная служба телеканала "Рустави 2" связалась с членом "Альянса патриотов" Адой Маршания, и поинтересовалась, какой вопрос они обсудят с Артемом Кавиновым.



"Курьер" обязательно должен знать это? Я считаю, не должен знать. У нас одна частная встреча, неформальная, и мы говорим обо всем, что происходит в мире. Сплетничаем о "Курьере", какая передача "Курьер", хорошая или плохая. Разрушает "Курьер" нашу страну, или не разрушает нашу страну, вот об этом мы говорим. У меня нет времени говорить с вами"- заявила Ада Маршания.



Телекомпания также связалась с отцом Георгием Гурчиани, одним из тех, кто принимает российскую делегацию, и он подтвердил, что вчера Артем Кавинов приехал в Тбилиси вместе с несколькими священнослужителями, и поздравил патриарха с Днем Ангела, Илиаоба.



Кавинов побывал в Светицховели, где католикос-патриарх всея Грузии вознес молитву, а вечером его пригласили в патриархию, и он передал Илии II подарок. Отец Георгий говорит, что это была дружеская, теплая встреча, русский депутат получил благословение патриарха.



День Ангела патриарха, вероятно, не единственная причина, для чего член партии Путина прибыл в Грузию. Можно предположить, что у него будут также встречи политического содержания с единомышленниками, пусть даже в неформальной обстановке.



Напомним, что ранее глава комитета Государственной Думы России по странам СНГ Леонид



"У меня пока туда едет депутат по линии церкви, с группой, которые бы начали создавать встречу неформальную, а дальше она будет пополняться новыми членами",- заявлял Калашников.





Соратник Владимира Путина, и принявший членов "Альянса патриотов" в Москве, находится с секретным визитом в Тбилиси. Не известно, кто пригласил Артема Кавинова в Грузию, и где он находится в данную минуту. Депутат от "Единой России", который был одним из участников встречи с грузинскими депутатами, проведенной недавно в Кремле, получил приглашение от членов "Альянса патриотов".Информационная служба телеканала "Рустави 2" связалась с членом "Альянса патриотов" Адой Маршания, и поинтересовалась, какой вопрос они обсудят с Артемом Кавиновым."Курьер" обязательно должен знать это? Я считаю, не должен знать. У нас одна частная встреча, неформальная, и мы говорим обо всем, что происходит в мире. Сплетничаем о "Курьере", какая передача "Курьер", хорошая или плохая. Разрушает "Курьер" нашу страну, или не разрушает нашу страну, вот об этом мы говорим. У меня нет времени говорить с вами"- заявила Ада Маршания.Телекомпания также связалась с отцом Георгием Гурчиани, одним из тех, кто принимает российскую делегацию, и он подтвердил, что вчера Артем Кавинов приехал в Тбилиси вместе с несколькими священнослужителями, и поздравил патриарха с Днем Ангела, Илиаоба.Кавинов побывал в Светицховели, где католикос-патриарх всея Грузии вознес молитву, а вечером его пригласили в патриархию, и он передал Илии II подарок. Отец Георгий говорит, что это была дружеская, теплая встреча, русский депутат получил благословение патриарха.День Ангела патриарха, вероятно, не единственная причина, для чего член партии Путина прибыл в Грузию. Можно предположить, что у него будут также встречи политического содержания с единомышленниками, пусть даже в неформальной обстановке.Напомним, что ранее глава комитета Государственной Думы России по странам СНГ Леонид Калашников в интервью Front News Intenrational заявил , что в Грузию направится их "депутат по линии церкви", и будет налаживать контакты."У меня пока туда едет депутат по линии церкви, с группой, которые бы начали создавать встречу неформальную, а дальше она будет пополняться новыми членами",- заявлял Калашников.











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