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Главная прокуратура Грузии обратилась к Польше из-за визита туда Саакашвили
04.08.2017 21:11
Главная прокуратура Грузии обратилась к Польше по вопросу распространенной информации о визите экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в эту страну. Об этом заявил заместитель начальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили.
"В связи с визитом Михеила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши и начаты все предусмотренные законом процедуры", - заявляют в прокуратуре.
По информации польских СМИ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили посетил Польшу. Саакашвили выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.
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