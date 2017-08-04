Главная прокуратура Грузии обратилась к Польше из-за визита туда Саакашвили

04.08.2017 21:11 Главная прокуратура Грузии обратилась к Польше по вопросу распространенной информации о визите экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в эту страну. Об этом заявил заместитель начальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили.



"В связи с визитом Михеила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши и начаты все предусмотренные законом процедуры", - заявляют в прокуратуре.



По информации польских СМИ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили посетил Польшу. Саакашвили выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

