Малгожата Госевска: Польша не получала письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии

06.08.2017 21:28 Ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, - об этом польский депутат Малгожата Госевска пишет на своей странице в «Фейсбуке». Заявление депутата опубликовано в соцсети на грузинском языке.



«Сообщаем, что, несмотря на информацию, распространившуюся в грузинских медиа, ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо об экстрадиции бывшего президента Грузии М.С. Господин президент Саакашвили находится в Польше как друг Польши и поляков, а власти и граждане Республики Польша относятся к нему с тем уважением, которого заслуживает политик, который сыграл существенную роль в установлении дружеских отношений между Польшей и Грузией.



Добавлю, что президентсво Михеила Саакашвили заслужило высокую оценку в Польше как за публичные – политические – экономические реформы, так и введение Грузии в семью стран NATO и UE, а также за продолжение того пути, который в будущем должен завершиться членством в евроатлантических структурах.



Благожелательность и уважение, которыми проникнуты поляки в отношении Михеила Саакашвили, являются всеобщими и не зависят от внутренних делений или политических симпатий. С учетом всего этого, думаю, что при любом действии в отношении бывшего президента Грузии необходимо досконально проанализировать ситуацию, чтобы не были приняты такие решения, которые не будут одобрены в Польше», - пишет депутат Малгожата Госевска.















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