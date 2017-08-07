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9 лет с войны - члены «Европейской Грузии» находятся на братской могиле Мухатгверди


07.08.2017   12:08
Представители "Европейской Грузии" вспомнили события, развитые 9 лет назад в Шида Картли. Члены парламентского меньшинства, и кандидат в мэры Тбилиси в эти минуты находятся на братской могиле Мухатгверди.

Лидеры партии принесли цветы на могилы погибших в грузинско-российской войне, и почтили их память.

"Сегодня мы должны отдать дань памяти героев, которые пожертвовали своей жизнью для защиты свободы, защиты суверенитета нашей страны. Необходимо, чтобы Грузия твердо продолжила ход в Европу и НАТО, поскольку в долгосрочной перспективе именно Европа и НАТО являются лучшей защитой от двухвековой российской агрессии"- заявил Давид Бакрадзе.

Кандидат в меры Тбилиси от партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Елена Хоштария вспомнила военнослужащих, павших от российской агрессии, говорила о беженцах, и людях, которым приходится жить у линии оккупации.

"Прежде всего, вся наша энергия должна быть направлена на то, чтобы не допустить вековую попытку России уничтожить наше государство"- заявила Елена Хоштария.

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.








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