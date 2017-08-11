Российско-грузинская война 2008 года: 9-11 августа

11.08.2017 21:02 С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со ссылкой на свой архив и другие источники.



Обзор начинается с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершается оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.



9 августа:



- После серии бомбардировок в масштабах страны, осуществленных Россией, в Тбилиси начинается эвакуация правительственных зданий.



- Утром премьер-министр РФ Владимир Путин прибывает во Владикавказ, чтобы проконтролировать боевые действия.



- В 09:25 ч. ВВС России сбрасывают бомбы на аэродром Копитнари вблизи с Кутаиси.



- В период с 09:50 до 11:05 ч. российские штурмовики сбрасывают бомбы над городом Гори и прилегающим селом Шавшвеби.



- Около 10:00 ч. подразделения 76-ой Псковской воздушно-десантной дивизии прибывают в Грузию через Рокский тоннель.

- В утренние часы 9 августа в Грузию отправляют силы 98-ой десантной дивизии, дислоцирующейся в Иваново. Российское военное командование заявляет, что намеревается направить в зону боевых действий также и 45-ый отдельный разведывательный батальон (десантных войск).



- К около 11:00 ч. 693-й мотострелковый полк России прибывает в Цхинвали с северо-западного направления.



- В 07:00 ч. поддерживаемые Россией абхазские силы собираются в Нижнем Кодорском ущелье. После 12:00 ч. они начинают атаку против грузинских сил, расположенных в ущелье. Они также просят Миссию наблюдателей ООН в Грузии, незамедлительно покинуть территорию. Миссия наблюдателей подчиняется и покидает территорию.



- В полдень командующий российской 58-ой армией, генерал-лейтенант Анатолий Хрулев решает следовать за первым батальоном 135-го мотострелкового полка, который покидает высоты Гулуанта и направляется к юго-западу Цхинвали. На подходах к Цхинвали российская колонна случайно сталкивается с военными разведроты Второй бригады ВС Грузии. В результате столкновения есть жертвы с обеих сторон. Сам Хрулев получил ранение и он был эвакуирован. Первый батальон 135-го полка продолжает продвигаться вперед.



- С 13:40 до 14:40 ч. ВВС России осуществляют бомбардировку сел Кодорского ущелья, которые контролируются Тбилиси.



- Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что российские силы в Грузии осуществляют операцию «по принуждению к миру».



Парламент Грузии утверждает указ президента об объявлении военного положения на 15 дней.

- К около 15:30 первый батальон 135-го мотострелкового полка России достигает юго-западной части Цхинвали и вступает в бой с грузинскими силами. Российская колонна потерпела жертвы, потеряла несколько бронемашин и колонна распалась.



- После поражения первого батальона ВВС и артиллерия России наносят атаку на грузинские силы в окрестностях Цхинвали, а другие подразделения спецназначения России, которые ранее вошли в Цхинвали, также активно атакуют позиции грузинских сил.



- Руководство Сухуми публично заявляет о штурме Кодорского ущелья.



- В 16:00 ч. начинается блокада морского побережья Грузии российскими силами. В 16:40 ч. ВМС России не дают возможности кораблю Молдовы «Лотус-1», который был загружен пшеницей, войти в порт Поти.

- С 16:05 до 18:35 ч. ВВС России сбрасывают бомбы в Онском районе.



- Президент Саакашвили обращается к России и призывает незамедлительно прекратить огонь.



- Президент США призывает к восстановлению в Цхинвальском регионе статус-кво, существовавшее на 6 августа.



- К около 22:00 ч. силы 7-ой воздушно-десантной дивизии (дислоцированный в Новороссийске) начинают высаживать десант на побережье Абхазии.



- Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия «является стороной конфликта, а не посредником».



- Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что Россия «не имеет права на вторжение в другие страны», и добавляет, что принятие такого прецедента будут иметь «губительные последствия».



- В 22:20 российская штурмовая авиация вновь бомбит контролируемые Тбилиси села в Кодорском ущелье.



- К 22:30 грузинские силы отступают от Цхинвали и ночуют к югу от города.



- В 22:30 ч. после эвакуации мирного населения из грузинских сел ущелья Диди Лиахви, грузинская полиция и силы грузинского миротворческого батальона начинают продвигаться из Диди Лиахви по дороге Эредви-Хеити. Они достигли Эредви к 02:00 ч.



- В 23:50 российские ВВС сбрасывают бомбы в Сенаки. В целом, 9 августа российские ВВС осуществили 28 атак против Грузии. В предыдущий день было 63 атаки. Это уменьшение количества было обусловлено теми потерями, которые были нанесены российским ВВС 8 и 9 августа, как со стороны ПВО Грузии, так и дружеским огнем.





10 августа:



- Прибытие российских войск и бронетехники в Грузию через Рокский тоннель продолжается и ночью и днем.



- Официальный представитель ООН Эдмонд Мулет предупреждает против военной операции в Кодорском ущелье.



- В 04:00 ч. российские войска занимают ущелье Диди Лиахви. В эти силы входят 104-ый полк 76-ой воздушно-штурмовой дивизии, подразделение российского спецназа и батальон Восток.



- К 07:00 ч. военнослужащие 503-го мотострелкового полка начинают входить в Цхинвали с запада Дзарской дороги.



- В 05:30 ВВС России сбрасывают бомбы в Вазиани и на нефтепроводе Баку-Супса.



- Около 05:40 ВВС России сбрасывают бомбы на Тбилисский авиационный завод. Вечером бомбардировка повторяется.



- В течение дня, с 06:00 до 22:10 ВВС России осуществляют многократные атаки в Кодорском ущелье.

- В Абхазии начинается высадка сил 7-ой воздушно-десантной дивизии, как с кораблей, так и с помощью отремонтированной недавно железной дороги. К 08:00 ч. В Абхазию также направляют 31-ую воздушно-десатную бригаду, дислоцированную в Ульяновске.



- Утром руководство Грузии принимает решение, что продолжение боевых действий с российской армией уничтожит грузинскую армию и в результате, вся страна останется без защиты. Поэтому власти принимают решение о выходе из Цхинвали.



- К 10:30 ч. подразделения 42-ой российской дивизии входят в Цхинвали с севера, через грузинские села ущелья Диди Лиахви. В силы 42-ой дивизии входили 70 и 71 мотострелковые полки, 50-ый артиллерийский полк, 417-ый отдельный разведывательный полк и другие вспомогательные соединения.



- Утром 234-ый десантный полк 76-ой воздушно-десантной дивизии также входит в Цхинвали с севера, через Джава.



- К около 11:00 ч. грузинская полиция приступает к эвакуации населения из Кодорского ущелья.



- Морской блокадой Грузии руководит крейсер «Москва».



- Власти Грузии говорят населению, что государственность страны находится под угрозой.



- Сепаратистский лидер Абхазии Сергей Багапш заявляет, что отправил 1000 военных в Кодорское ущелье, и добавил, что эти действия координируются с Россией.



- Украина предупреждает Россию, не использовать базу в Севастополе для операций против Грузии.



- В 15:10 ВВС России сбрасывают бомбы в селе Кнолеви Карельского района, а в 15:30 продолжается бомбардировка города Гори.



- В 15:40 и далее в 16:20 ч. российские штурмовики сбрасывают бомбы в селе Анаклия Зугдидского района.



- В 18:40 ч. ВВС России сбрасывают бомбы над радарную систему Тбилисского аэропорта.



- Отправленные в Ирак 2000 грузинских военных возвращаются в Грузию.



- Грузия заявляет России, чтоб выводит свои силы из Цхинвали и выражает готовность к незамедлительному прекращению огня.



- Россия опровергает, что грузинские военные покинули регион.



- В ходе телефонной беседы с государственным секретарем США Кондолизой Райс министр иностранных дел России Сергей Лавров просит, чтобы президент Михеил Саакашвили был отправлен в отставку. Райс отказывается от этого требования и несмотря на просьбу самого Лаврова, сохранить эту просьбу в тайне, она сообщает об этом партнерам Америки и Совету безопасности ООН.



- В 22:30 российские военные прибывают в Зугдидский район из Абхазии через мост на реке Ингури.



- В 23:55 ч. российские штурмовики сбрасывают бомбы над селом Шавшвеби Горийского района.





11 августа:



- В ходе заседания СБ ООН посол США в ООН Залмай Халилзад заявляет, что министр ИД России Сергей Лавров сказал своей американской коллеге Кондолизе Райс, что «Саакашвили должен уйти». Халилзад заявляет, что «это совершенно неприемлемо; Это уже выходит за рамки».



- Через Рокский тоннель в Восточную грузию прибывают дополнительные российские войска.



- С 00:20 до 03:30 ч. ВВС России сбрасывают бомбы в Кодорском ущелье.



- С 02:45 до 03:20 российские ВВС сбрасывают бомбы в Хелвачаурском районе.



- Российские ВВС сбрасывают бомбы на радарную станцию в Тбилиси и аэродром Шираки в Кахети.

- В 05:25 российские ВВС бомбардируют город Гори.



- В 07:10 ч. российские ВВС сбрасывают бомбы на Сенаки, а также на села Зугдидского района – Ганмухури и Анаклия.



- Группировка российских войск собирается на восточном и западном берегу реки Лиахви и готовятся к походу в сторону города Гори.



- В 10:30 ч. западная группа российской армии начинает продвигаться по направлению к югу, а после 12:00 ч. к ней присоединяется и восточная группа.



- К 11:00 ч. российские военные занимают ущелье Патара Лиахви, в том числе, село Эредви.



- К 12:00 ч. грузинская полиция завершает эвакуацию мирного населения из Кодорского ущелья.



- Сотни мирных граждан, которые покинули зону боевых действий, собираются у здания Мэрии Тбилиси с надеждой получить убежище.



- В 14:30 ч. основную часть западной российской колонны у села Земо Хвити встречают в засаде военные 22-го грузинского батальона и останавливают их продвижение на остальную часть дня. Передняя часть колонны проехала дорогу до нападения грузин и продолжает ход на юг.



- Грузия соглашается с предложением министров иностранных дел Франции и Финляндии – Бернара Кушнера и Александра Стубба о прекращении огня.



- К 16:00 ч. на тех грузинских военных, которые отступали, передняя часть западной группировки российских войск напала у села Шиндиси, в результате чего, грузинская армия понесла большие потери.



- К 16:00 ч. на восточную группировку российских войск, которая направлялась на юг вдоль реки Лиахви, у села Мегврекиси напали грузинские военные, в результате чего они останавливают продвижение на всю остальную часть дня.



- К 17:00 ч. российские военные занимают город Зугдиди, в том числе, большинство административных зданий, а местной полиции выдвигают ультиматум, сдать оружие.



- В 19:00 ч. в Тбилиси открылся лагерь для вынужденно перемещенных лиц.



- Российские ВВС в 19:05 вновь атакуют Кодорское ущелье.



- К 19:30 ч. российские войска входят в город Сенаки.



- В 20:00 ч. колонна российских войск из Зугдиди направляется к селу Хаиши, в результате чего возникает угроза, что находящиеся в Кодорском ущелье грузинские силы окажутся в окружении. Грузинские военные начинают выходить из ущелья.



- ВМС России продолжают блокаду морского побережья Грузии и не позволяют грузовым кораблям «Кастор» и «Аша» войти в порт Поти.



- Грузинским военным приказывают покинуть город Гори и направиться в сторону Тбилиси с целью защиты столицы. Власти Грузии просят международное содружество помощи, чтобы «Грузия не пала», так как Россия «намеревается свергнуть демократически избранную власть Грузии».



- Президент США Джордж Буш заявляет, что российские вооруженные силы «нацелились на столицу Грузии Тбилиси», и «выясняется, что целью России является свержение законно избранного правительства Грузии».





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

