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Саакашвили обвинил Порошенко в подлоге документов для лишения его гражданства


11.08.2017   21:50
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко использовал поддельные документы для обоснования лишения его гражданства. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Теперь уже и специалисты подтвердили — президент обосновал лишение им меня гражданства подложными документами. Так что не было у меня никаких ошибок в заполнении документов», — написал он.


По его словам, администрация украинского главы государства отказывается дать ему для представления в суде «копии настоящих, заполненных им документов, отвечая, что это является служебной информацией».

«Представляете, если они со мной так поступают, что эта банда делает с остальными украинцами?» — заявил Саакашвили.






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