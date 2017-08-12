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Глава МВД Грузии попросил пранкеров не высылать им Саакашвили
12.08.2017 21:16
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что ему и его коллеге Вовану удалось дозвониться до министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили, сообщает сайт kp.ru.
«Он отдыхал в Батуми и был в подвыпившем состоянии. Представились главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Рассказали, что на Украину прибывает Саакашвили, и мы готовы выдать его Тбилиси», — рассказал Лексус.
По его словам, Мгебришвили в крепких выражениях открестился от возвращения Саакашвили.
«Этот человек нам здесь ... не нужен. Он авантюрами занимается и больше ничем!», — сказал он.
По словам Лексуса, министр посоветовался с премьером Грузии Георгием Квирикашвили, который попросил не высылать им Саакашвили.
«Пусть будет бомжом!», — заявил он.
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