В результате ограбления посла Грузии во Франции потеряны дипломатические документы - МИД

14.08.2017 13:58 В результате ограбления потеряна личная сумка посла, в которой были дипломатические документы, - об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в связи с ограблением посла Грузии во Франции Эки Сирадзе-Делоне.



В МИД пояснили, что в результате грабежа сама посол не получила физических повреждений.



«В результате грабежа потеряна личная сумка посла, в которой были дипломатические документы. В связи с произошедшим уже возбуждено уголовное дело, его расследует криминальная полиция Франции. У посла в результате нападения физических повреждений не отмечается», - сообщили в МИДе.



Во Франции ограбили посла Грузии Эку Сирадзе-Делоне. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По имеющейся информации, инцидент произошел в пятницу на территории, прилегающей к «Стад де Франс». Машина посла Грузии выходила из автомобильного потока, когда к ней на скутере подъехали два человека. Они сломали окно автомобиля и похитили дипломатическую сумку.



В результате инцидента посол Грузии не пострадала. О случившемся она заявила в комиссариат 17-го района Парижа.



Сообщается, что позже дипломатическая сумка была найдена в одном из районов Парижа, но были ли в них дипломатические документы, не отмечается.















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