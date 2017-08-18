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Грузия продолжает требовать от Украины экстрадиции Саакашвили


18.08.2017   13:21
Прокуратура Грузии направила украинской прокуратуре очередное требование об экстрадиции бывшего президента республики, экс-губернатора Одесской области Украины Михеила Саакашвили.

"По вопросу Михеила Саакашвили Главная прокуратура Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции в Грузию. Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом", - говорится в заявлении грузинского надзорного органа.

Украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче М.Саакашвили.

Между тем министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла, что против М.Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и Тбилиси будет требовать его выдачи от любой страны, где он решит остановиться.

26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил М.Саакашвили гражданства республики. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.

М.Саакашвили пообещал, что вернется в Украину 10 сентября. Политик выразил надежду, что на границе возле пункта пропуска соберутся его сторонники.

В то же время Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин 11 августа сообщил, что М.Саакашвили смогут пропустить только при наличии украинской визы.






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