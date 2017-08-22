Минобразованию Грузии пришлось оправдываться перед украинскими коллегами за поездку школьников в Артек

22.08.2017 12:58 Министерство образования комментирует факт отправки шести учащихся одной из школ Грузии в международный детский центр "Артек", расположенный в аннексированном Россией украинском регионе Крым, с целью лучшего изучения русского языка.



По заявлению ведомства, стоит сожаления, что администрация школы, или один конкретный учитель принял неосознанное решение, из-за чего ученики попали в аннексированный Россией Крым.



"Позиция нашей власти твердая, и мы осуждаем аннексию Крыма Россией, и еще раз фиксируем нашу твердую позицию в отношении территориальной целостности Украины.



Призываем администрацию, и преподавателей всех школ, получить больше информации, и делать осознанный выбор.



У грузинской стороны уже была соответствующая коммуникация с украинской стороной, в ходе которой мы им объяснили произошедшее. Министерство образования и науки вместе с компетентными органами изучит, было ли это индивидуальное решение одного учителя, или целенаправленное действие"- заявили в Министерстве образования.



Шесть учащихся тбилисской средней школы №146 отправились в аннексированный Россией Крым якобы с целью улучшения знания русского языка. Мероприятия для школьников и педагогов проводятся в бывшем международном пионер-лагере "Артек" с 7 по 27 августа по поручению Совета по русскому языку при Правительстве РФ.















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