Квирикашивили: Первым на призыв Грузии о помощи отозвался Азербайджан

22.08.2017 17:54 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил со специальным заявлением в связи с продолжающимися на территории страны лесными пожарами.



Премьер-министр высоко оценил помощь, оказанную соседними странами в предотвращении стихийного бедствия.



«Первым на призыв Грузии о помощи отозвался Азербайджан. Прибывший вчера из Азербайджана вертолет уже участвует в тушении пожара. Отправленные Турцией 2 вертолета также скоро присоединятся к процессу. Армения же отправила противопожарные бригады», - сказал Г. Квирикашвили.



Глава правительства отметил, что российская сторона также выразила готовность оказать помощь Грузии, но в этом нет необходимости.



Отметим, лесные пожары в Грузии начались 20 августа во второй половине дня. Порывистый ветер мешает полностью потушить пожар. В связи с пожаром функционирует специальный штаб.















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