Исландия больше не будет удовлетворять заявления грузинских граждан о предоставлении убежища - посол

23.08.2017 16:12 Исландия больше не будет удовлетворять заявления грузинских граждан о предоставлении убежища, а в очень короткие сроки будет возвращать их на родину, - об этом заявил чрезвычайный и полномочий посол Грузии в Королевстве Дания и Исландии Гиги Гигиадзе, пояснивший решение Иммиграционной службы Исландии.



По информации посла, 19 июля текущего года было опубликовано решение Иммиграционной службы Исландии о внесении Грузии в список безопасных стран.



Как отметил Гиги Гигиадзе, принятое Исландией решение еще раз подчеркивает положительную обстановку в Грузии в плане соблюдения прав человека и безопасности, политической стабильности и экономического развития, что признается странами нашими партнерами.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

