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Исландия больше не будет удовлетворять заявления грузинских граждан о предоставлении убежища - посол


23.08.2017   16:12
Исландия больше не будет удовлетворять заявления грузинских граждан о предоставлении убежища, а в очень короткие сроки будет возвращать их на родину, - об этом заявил чрезвычайный и полномочий посол Грузии в Королевстве Дания и Исландии Гиги Гигиадзе, пояснивший решение Иммиграционной службы Исландии.

По информации посла, 19 июля текущего года было опубликовано решение Иммиграционной службы Исландии о внесении Грузии в список безопасных стран.

Как отметил Гиги Гигиадзе, принятое Исландией решение еще раз подчеркивает положительную обстановку в Грузии в плане соблюдения прав человека и безопасности, политической стабильности и экономического развития, что признается странами нашими партнерами.






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