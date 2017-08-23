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«Грузия благодарна Азербайджану за оказанную братскую помощь» - министр обороны


23.08.2017   19:20
Министр обороны Грузии Леван Изория высоко оценил оказанную Азербайджаном помощь в тушении продолжающихся на территории страны сильных пожаров.

Министр поблагодарил Азербайджан от имени правительства и народа Грузии: «Мы благодарны Азербайджану за оказанную нам братскую помощь. Мониторинг пожаров мы произвели именно на вертолете, который отправил Азербайджан. Благодаря высокому уровню сотрудничества, мы смогли совместно обнаружить очаги возгорания».

Министр сказал, что очаги возгорания минимизированы, но ветер мешает полностью потушить пожар: «За счет оказанной Азербайджаном и другими странами помощи мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности населения, проживающего близко к территориям возгорания».






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