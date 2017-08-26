Глава МВД: Можно смело сказать, что пожар уже ликвидирован

26.08.2017 20:23 Можно смело сказать, что пожар уже ликвидирован, - об этом в Боржомском ущелье заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.



По заявлению главы МВД, после утреннего совещания Чрезвычайного штаба он вместе с министром обороны осмотрел территорию с вертолета, чтобы были идентифицированы все проблемные локации.



«Можно смело сказать, что пожар уже ликвидирован. Несмотря на это, в зоне остаются личный состав Министерства обороны, пожарные-спасатели, а также авиация. Мы осуществляем все превентивные работы, чтобы в будущем больше не произошло лишних осложнений», - заявил Мгебришвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

