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Глава МВД: Можно смело сказать, что пожар уже ликвидирован
26.08.2017 20:23
Можно смело сказать, что пожар уже ликвидирован, - об этом в Боржомском ущелье заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.
По заявлению главы МВД, после утреннего совещания Чрезвычайного штаба он вместе с министром обороны осмотрел территорию с вертолета, чтобы были идентифицированы все проблемные локации.
«Можно смело сказать, что пожар уже ликвидирован. Несмотря на это, в зоне остаются личный состав Министерства обороны, пожарные-спасатели, а также авиация. Мы осуществляем все превентивные работы, чтобы в будущем больше не произошло лишних осложнений», - заявил Мгебришвили.
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