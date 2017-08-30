Иммиграционная служба Исландии опубликовала обновленную информацию для граждан Грузии

30.08.2017 11:52 После получения в Исландии отказа в предоставлении убежища, грузинские аппликанты должны будут покинуть страну, и в течение 2 лет им будет запрещено въезжать в Шенгенскую зону, - об этом говорится в обновленной информации Иммиграционной службы Исландии для граждан Грузии, которую распространяет чрезвычайный и полномочий посол Грузии в Королевстве Дания и Республике Исландия Гиги Гигиадзе.



Как отметил посол, в информации, опубликованной на официальной веб-странице Иммиграционной службы содержатся детальные разъяснения для тех, кто уже обратился или планирует обратиться в будущем к Исландии с просьбой о предоставлении убежища.



«Поскольку Грузия находится в иммиграционном списке директората безопасных стран, по мнению иммиграционного директората, обстановка в общем безопасная и власти могут предложить гражданам достаточную защиту. Гражданам Грузии, соответственно, не требуется международное покровительство (защита).



Поступившие в Иммиграционную службу заявки будут рассмотрены по приоритетным процедурам и отклонены в течение нескольких дней.



Аппликанты, получившие отказ, должны будут покинуть страну, в течение 2 лет им будет запрещено въезжать в Шенгенскую зону. Аппликанты зарегистрированы полицией, опрошены иммиграционным директоратом и получат законную помощь исландского Красного Креста.



19 июля было опубликовано решение Иммиграционной службы Исландии о внесении Грузии в список безопасных стран. Исходя из этого, Исландия больше не будет удовлетворять заявления грузинских граждан о предоставлении убежища, а в очень короткие сроки будет возвращать их на родину», - сообщил Гиги Гигиадзе.















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