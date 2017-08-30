Премьер Грузии находится с визитом в Туркменистане

30.08.2017 12:12 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во главе правительственной делегации начал свой официальный визит в Туркменистан, где проведет ряд встреч высокого уровня.



Это первый визит Квирикашвили в Туркменистан в качестве главы правительства. Ранее Ашхабад неоднократно посещал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



В среду глава правительства Грузии встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Запланированы переговоры с председателем меджлиса (законодательный орган) Акджой Нурбердыевой.



Квирикашвили также возложит венок к мемориалу первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, а также посетит олимпийскую деревню, где в этом году пройдут Азиатские игры "Ашхабад 2017". В городе развернуты беспрецедентные по своим масштабам работы по благоустройству.



Как ранее сообщил Sputnik Грузии посол Туркменистана в Грузии Довлетмурад Муратов, в ходе визита планируется подписание документа о сотрудничестве в сфере транспорта.



Премьер-министра сопровождают вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили, министр экономики и устойчивого Георгий Гахария, министр энергетики Илия Элошвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, замминистра иностранных дел Давид Джалагания, а также советники премьера Тедо Джапаридзе и Гоги Вашакмадзе.



Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах.



Граждане Туркменистана могут посещать Грузию без виз, а обладателям грузинского паспорта для въезда в Туркменистан требуется соответствующая виза.















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