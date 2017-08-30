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Премьер Грузии находится с визитом в Туркменистане


30.08.2017   12:12
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во главе правительственной делегации начал свой официальный визит в Туркменистан, где проведет ряд встреч высокого уровня.

Это первый визит Квирикашвили в Туркменистан в качестве главы правительства. Ранее Ашхабад неоднократно посещал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

В среду глава правительства Грузии встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Запланированы переговоры с председателем меджлиса (законодательный орган) Акджой Нурбердыевой.

Квирикашвили также возложит венок к мемориалу первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, а также посетит олимпийскую деревню, где в этом году пройдут Азиатские игры "Ашхабад 2017". В городе развернуты беспрецедентные по своим масштабам работы по благоустройству.

Как ранее сообщил Sputnik Грузии посол Туркменистана в Грузии Довлетмурад Муратов, в ходе визита планируется подписание документа о сотрудничестве в сфере транспорта.

Премьер-министра сопровождают вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили, министр экономики и устойчивого Георгий Гахария, министр энергетики Илия Элошвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, замминистра иностранных дел Давид Джалагания, а также советники премьера Тедо Джапаридзе и Гоги Вашакмадзе.

Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах.

Граждане Туркменистана могут посещать Грузию без виз, а обладателям грузинского паспорта для въезда в Туркменистан требуется соответствующая виза.






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