Грузия просит помощи извне, пока спасательные вертолеты Иванишвили выполняют миссии в Азии

31.08.2017 13:06 У бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили 14 летательных аппаратов, которые можно использовать в операциях по тушению пожаров, сообщает "Рустави 2". Несмотря на то, что последние недели Грузия боролась с огнем в разных регионах страны, и просила дружественных стран помочь авиацией, 14 грузинских вертолетов не включались в операцию. Частная авиация выполняет спасательную миссию в Афганистане, и ее владелец выделяет на это миллионы.



В работе по ликвидации пожара в Боржомском ущелье вышел из строя один Ми-8, и у государства остался один спасательный вертолет, но в тушение пожара в лесу Абастумани присоединился еще один грузинский вертолет, который по распространенной информации принадлежит частному лицу.



По заявлению руководителя Объединения профессионалов гражданской авиации, летательные аппараты, принадлежащие компании Бидзины Иванишвили "Авиасервис", оснащены также спасательными функциями.



Из сайта Агентства гражданской авиации выясняется, что у компании "Авиасервис" 8 российских и один ультрасовременный еврокоптер, из них 5 вертолетов типа Ми-8, такие как те, что последние десять дней борются с пожаром в Грузии. Компания "Авиасервис" принадлежит "Карту группе" Бидзины Иванишвили.



Директор "Авиасервиса" Алеко Ткемаладзе подтвердил, что вертолеты отправлены в Азию для гуманитарной миссии.



Основатель "Хаб Джорджии" Васо Урушадзе заявляет, что еще один вертолет Ми-8 имеется у грузинской компании "Аэроэкспедишн", которая, по его же утверждению, является партнером "Авиасервиса" Бидзины Иванишвили.



Васо Урушадзе считает непонятным, почему власть не включила в операции недавно приобретенный еще один французский еврокоптер, у которого, по его словам, есть также функция участия в тушении пожара.



Еще три вертолета типа Ми-8 есть у авиакомпании "Тушети", они выполняют полеты внутри страны в разном направлении.

















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