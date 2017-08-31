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Все открытые очаги огня в лесу Абастумани потушены - глава МВД


31.08.2017   14:29
Наметилась позитивная динамика в лесу Абастумани, и все открытые очаги огня погашены - заявил министр внутренних дел Георгий Мгебришвили журналистам.

По информации министра, спасатели-пожарники эффективно работают вместе с авиацией, и если погода будет благоприятной, огонь к концу дня локализуют.

"Можно сказать, что все открытые очаги огня потушены. Авиация и живая сила эффективно работает. У нас полностью отлажена связь. Вертолетам дают конкретные координаты, где надо залить водой. До конца дня, если погода будет благоприятной, пожар фактически будет локализован"- заявил Георгий Мгебришвили.

По информации министра, на данное время проложено до 300 метров дороги, с помощью чего пожарные машины продвинулись к очагам огня, и идет их обработка.

В то же время министр отметил, что лица, включенные в пожарные работы, а также техника, обеспечены питанием и топливом.

Касательно вопроса, какая площадь леса сгорела в результате пожара, министр отметил, что разговор об этом будет возможен после полной ликвидации огня.








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