Иран прислал в Грузию 2 вертолета и 15 спасателей-пожарных

01.09.2017 19:06 Сегодня из Ирана в Грузию прилетели 2 вертолета и группа спасателей-пожарных из15 человек, которые включаться в работу по ликвидации пожара в Абастумани. Информацию об этом распространил чрезвычайный штаб.



Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили провел совещание в полевом штабе по управлению чрезвычайных ситуаций МВД в Абастумани. На совещании оценили работу по ликвидации огня, возникшего в смешанном лесном массиве в Национальном парке Боржоми-Харагаули вблизи от Абастумани, обсудили работы, которые предстоит осуществить в последующие дни, и разработали новый план перераспределения сил.



По сообщению ведомства, на данное время огонь в Национальном парке Боржоми- Харагаули полностью локализован. На территории пожарища продолжается превентивная обработка почвы. Несмотря на ухудшение климатических условий, не возник ни один новый очаг пожара. Ночью на двух локациях было зафиксировано незначительное задымление, которое немедленно, в кратчайшие сроки ликвидировали.



На месте остаются сотрудники Агентства управления чрезвычайных ситуаций МВД и Департамента по особым поручениям, вместе с соответствующей противопожарной техникой.



Чрезвычайный штаб, и отряды Министерства внутренних дел продолжат работать на месте до полной ликвидации пожара.















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