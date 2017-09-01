Президент Грузии принял американских конгрессменов

01.09.2017 19:34 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял делегацию американских конгрессменов.



На встрече рассмотрели российскую агрессивную политику по отношению Грузии, положение на оккупированных территориях, и среду безопасности в регионе. Разговор коснулся также течения внутренних демократических реформ в стране.



На встрече присутствовали начальник администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, секретарь внешних отношений Тенгиз Пхаладзе, советник президента по правам человека Каха Кожоридзе, и парламентский секретарь Анна Долидзе.



"На встрече с президентом Грузии рассмотрели вопросы последующего развития и углубления американо-грузинских отношений, как в направлении военного, так и экономического сотрудничества"- заявил Тенгиз Пхаладзе.

















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