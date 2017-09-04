Конституция «Мечты» будет принята в конце сентября - депутат

04.09.2017 14:28 При принятии конституционных изменений в третьем чтении, существенных поправок ожидать не следует, - об этом заявила сегодня журналистам член большинства парламента Грузии Ирина Пруидзе.



По информации депутата, рассмотрение конституционных изменений в третьем чтении, предположительно, произойдет в конце сентября.



«Как вам известно, оппозиция разговаривает с нами ультимативным языком. В этом случае, о диалоге говорить мы не можем. Диалог происходит тогда, когда обе стороны готовы пойти на уступки. Готовности оппозиции к этому мы не увидели. Этот ресурс, фактически, исчерпан. Большинством учтены все рекомендации Венецианской комиссии. Изначально нами было заявлено, что проект Конституции будет разработан на основании рекомендаций Венецианской комиссии. Это произошло – все рекомендации учтены. Проект конституционных изменений является демократическим и соответствует высоким стандартам», - заявила журналистам Ирина Пруидзе.



На вопрос о том, насколько готова правящая команда к тому, чтобы учесть рекомендацию Венецианской комиссии, касающуюся задействования пропорциональной избирательной системы к выборам 2020 года, Пруидзе заявила, что «Венецианская комиссия конкретных политических вопросов не касается».



«...Что же касается диалога между оппозиции и большинством, то это процесс, решаемый внутри страны, и в это Венецианская комиссия вмешаться не может», - отметила Пруидзе.















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