Польский депутат требует от Тбилиси расследовать возможную слежку за ней грузинскими спецслужбами

11.09.2017 11:34 Польский депутат, встреча которой с Михеилом Саакашвили в одном из ресторанов Варшавы, предположительно, была объектом слежки грузинских спецслужб, требует, чтобы это дело расследовал Тбилиси.



В записи, распространенной российскими франкерами, предположительно министр внутренних дел Георгий Мгебришвили детально рассказывает, где, с кем, и с какой целью встречается Михеил Саакашвили в Польше. Польский депутат Мария Гошевска требует от прокуратуры Грузии установить истину.



В эксклюзивном интервью "Рустави 2" Мария Гошевска подтвердила, что требует, чтобы началось расследование по делу скандальных записей на встречах всех уровней с властью Грузии.



После официальных переговоров с властью Мария Гошевска побывала в тюрьме на т.н."Матросова", и встретилась с бывшим премьер-министром Грузии Вано Мерабишвили. По словам Гошевской, Мерабишвили является политзаключенным. Она отметила также, что объектом политического преследования будет и Михеил Саакашвили, если его арестуют в Украине и передадут Грузии.



Мария Гошевска еще несколько дней останется в Грузии.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

