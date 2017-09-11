Михеил Саакашвили поставил мат украинской власти - мнение грузинских экспертов

11.09.2017 13:31 Грузинские эксперты отзываются на возвращение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Украину.



По мнению аналитиков, в результате развитых вчера событий политический рейтинг Саакашвили значительно возрос.



"Бизнесмен господин Порошенко оказался в худшем положении, чем политик Саакашвили. Саакашвили смог поднять значимость своей личности. Михеил практически поставил мат власти Украины, из-за чего за ним стоит большое количество европейских организаций"- заявил Сосо Цискаришвили.



О значении возвращения Михеила Саакашвили в Украину говорит вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия, и считает, что происшедшее событие повлияет на развитие демократии Украины.



"Изгнание политических оппонентов из политического спектра плохо кончается для демократических государств, и то, что Саакашвили вернулся в Украину, является гораздо более здоровым для украинских политических процессов, и у него будет возможность быть участником этих процессов. Исходя из этого, все это в целом очень хорошо для украинской демократии"- заявил Бату Кутелия.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

