Журналистов "Рустави 2" задержали на украинском КПП Шегини

11.09.2017 22:04 Сторонники Михеила Саакашвили, которые находились вместе с ним во время пересечения украинской границы, в том числе журналисты телекомпании "Рустави 2" находятся на пограничном пропускном пунке Шегини уже несколько часов. Им не возвращают их вещи и документы.



От них требуют написать разъяснительные по поводу произошедшего вчера. Статьья, по которой им предъявлено обвенине, предусматривает 15-дневное административное заключение или штраф. Журналисты "Рустави 2" воспользовались правом на молчание.



Напомним, что власти Украины возбудили уголовное дело в связи с нарушением пограничного режима во время вчерашних событий, когда сторонники Михеила Саакашвили прорвали пограничные кордоны со стороны Украины и завели экс-президента Грузии на территорию Украины.



















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