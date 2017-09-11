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Журналистов "Рустави 2" задержали на украинском КПП Шегини
11.09.2017 22:04
Сторонники Михеила Саакашвили, которые находились вместе с ним во время пересечения украинской границы, в том числе журналисты телекомпании "Рустави 2" находятся на пограничном пропускном пунке Шегини уже несколько часов. Им не возвращают их вещи и документы.
От них требуют написать разъяснительные по поводу произошедшего вчера. Статьья, по которой им предъявлено обвенине, предусматривает 15-дневное административное заключение или штраф. Журналисты "Рустави 2" воспользовались правом на молчание.
Напомним, что власти Украины возбудили уголовное дело в связи с нарушением пограничного режима во время вчерашних событий, когда сторонники Михеила Саакашвили прорвали пограничные кордоны со стороны Украины и завели экс-президента Грузии на территорию Украины.
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