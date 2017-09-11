Я поеду в Киев после совещания с лидерами оппозиции - Саакашвили

11.09.2017 23:17 После переговоров со всеми лидерами оппозиции экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили сообщит о будущих планах, это должно произойти в ближайшее время.



"Мы не строим с "Батькивщиной" никаких совместных политических сил и проектов. Но тема лишения меня гражданства вызвала солидарность со стороны многих политических сил. Мы должны сейчас сосредоточиться не на политических предпочтениях, а на общих проблемах.



Есть четкая проблема — маленькая группа олигархической власти, которая влияет на все сферы политической жизни, но они не являются большинством украинского народа и они очень слабы. Но они держится за счет нашей необъединенности и надеются на пассивность людей.



История, что две стороны виновны — это не об этом. Президент незаконно лишил меня гражданства. Это понимает весь мир. Затем они перешли на угрозы, что всех расстреляют. Далее перекрыли колючей проволокой всю границу с Польшей, задержали поезд, подстроили заминирование. В чем тут моя вина? Я не виноват, что Порошенко так меня боится",- заявил экс-президент.















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