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Служба безопасности Украины опровергает информацию о слежке за Михаилом Саакашвили
15.09.2017 12:06
Служба безопасности Украины отрицает, что следит за Михеилом Саакашвили. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальной странице ведомства в Facebook.
СБУ считает безосновательными обвинения бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в якобы попытке его прослушивания сотрудниками спецслужбы.
«Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда за гражданами, какой бы статус они сегодня не имели», - заявили в ведомстве.
Накануне на своей странице в Facebook Михеил Саакашвили распространил видео-обращение, заявив, что власти Украины пытаются следить за ним и записывать его личную жизнь на камеры.
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