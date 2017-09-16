Львовский суд не стал ограничивать передвижение Давида Сакварелидзе

16.09.2017 11:57 Галицкий суд Львова удовлетворил ходатайство защиты соратника экс-президента Михеила Саакашвили, Давида Сакварелидзе, и оставил его без какой-либо меры пресечения. Об этом сообщил Давид Сакварелидзе на своей странице в Фейсбук.



Он заявил, что судья принял такое решение "понимая наверное, что врученное подозрение, как и все дело в целом, абсолютно «порошковые» и не имеют под собой реальных оснований".



"Хочу сказать спасибо всем нашим друзьям и активистам! Особенно благодарен народным депутатам, которые приехали меня поддержать и выразили готовность взять на поруки – Егору Соболеву, Юрию Деревянко, Дмитрию Добродомову, Владимиру Парасюку, Павлу Костенко, Светлане Залищук, Сергею Лещенко, Вадиму Ивченко, Виктору Чумаку, Алене Шкрум и Ивану Крулько! Также не могу не отметить судью, рассматривающего ходатайство – спасибо за проявленную порядочность, не смотря на все нюансы и давление, которые, я уверен, существовали в этом деле.



Наша борьба продолжается, ведь дело не только во мне. Мы не успокоимся, пока не освободим каждого нашего товарища и не остановим политические репрессии, пока не добьемся победы Украины!", - пишет Сакварелидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

