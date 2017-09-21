Тбилгорсуд признал главу ICC-Georgia виновным в ущемлении чести и достоинства судьи

21.09.2017 17:30 Тбилисский городской суд принял прецедентное решение. Впервые в истории правосудия судья восстановил ущемленную бизнесменом честь и достоинство посредством суда.



Ответчика Фади Асли, главу Международной торговой палаты (ICC-Georgia), суд обязал с целью восстановления чести и достоинства судьи в установленной судом форме опубликовать сообщение о судебном решении в тех СМИ, где спорная информация была озвучена ответчиком. Суд частично удовлетворил иск, и вместо 20 000 лари, запрошенных для возмещения причиненного морального урона, обязал Фади Асли заплатить 3 000 лари.



Судья Владимир Какабадзе возбудил иск после того, как бизнесмен Фади Асли обвинил его в коррупции. Распространение президентом Международной торгово-промышленной палаты информации, ущемляющей честь, достоинство, и деловую репутацию судьи, было связано с решением, принятым Владимиром Какабадзе по тяжбе между "Филип Моррис" и "Табак Тбилиси", а также "Омега группой" и "Бритиш Американ Тобако". Согласно исковому заявлению, субъект, недовольный судебным решением, необоснованными заявлениями нанес вред не только деловой репутации конкретного судьи, но и преследовал целью дискредитацию судьи и суда, чем грубо была нарушена презумпция невиновности.



Ответчик пояснил, что заявления, сделанные с его стороны, представляют личное мнение, которое защищено абсолютной привилегией.



Согласно судебному решению, всеобщее право слова и мнения не является абсолютным правом, и у него есть предел, когда данная свобода нарушает права других, и ущемляет их честь, достоинство, и деловую репутацию.



Суд посчитал, что формулировка спорных заявлений выходила за рамки выражения мнения, и являлась обвинением лица в коррупции. А подобные обвинения требуют соответствующего реагирования, и являются основанием для начала расследования, что в конкретном случае не имело места.

















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