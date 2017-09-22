Квирикашвили: Россия продолжает оккупацию двух исторических регионов суверенной территории Грузии

22.09.2017 11:44 оссийская Федерация продолжает оккупацию двух исторических регионов суверенной территории Грузии, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе выступления на 72-й сессии генеральной ассамблеи ООН.



Глава правительства Грузии заострил внимание на действиях России последнего времени на оккупированных территориях и подчеркнул, что в начале 2017 года Российская Федерация активизировала политику оккупации и фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии.



«...Члены ООН хорошо знают, что Российская Федерация продолжает оккупацию двух исторических регионов суверенной территории Грузии, чем нарушает ряд международных обязательств, включая десятки резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.



В начале 2017 года Российская Федерация активизировала политику оккупации и фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона / т.н. Южной Осетии. Она оформила т.н. «соглашения об интеграции» и подписала «соглашения» с де-факто властями, чтобы российская военная, политическая, экономическая и социальная системы поглотили оккупированные территории Грузии. Москва активизировала милитаризацию обоих оккупированных регионов Грузии.



Российская Федерация активизировала укрепление линий оккупации путем проволочных заграждений, укреплений, так называемых пограничных знаков и других искусственных барьеров. Проволочные заграждения просто делят пополам некоторые дворы.



Незащищенным группам, которые до сих пор переходили на другую сторону, например, для получения медицинской помощи, или детям для получения образования на родном грузинском языке, запрещенном сегодня на оккупированных территориях, теперь не удается этого сделать, так как т.н. пункты пересечения закрыты. Тем временем Россия продолжает использовать реагирование на движение и другие технологии для полного контроля вдоль всех линий оккупации.



Грузия решительно поддерживает урегулирование российско-грузинского конфликта мирным путем. Правительство Грузии полностью выполняет условия соглашения о прекращении огня, подписанного при посредничестве Евросоюза. Она неоднократно подтвердила приверженность положению о неприменению силы. Ответные действия России пока места не имели.



Постоянные усилия Грузии, направленные на поиск мирного решения конфликта, засвидетельствованы многими странами и международными организациями», - заявил премьер-министр.



Он также поблагодарил ООН за ежегодное принятие резолюций, поддерживающих Грузию.















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