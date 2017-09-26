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Парламент Грузии принял конституционные изменения
26.09.2017 16:55
Парламент Грузии 117 голосами "за" и тремя голосами против поддержал поправки в Конституцию страны в третьем, окончательном чтении.
"Мы сегодня приняли историческое решение, которое станет основанием для создания такой государственной системы, которая обеспечит долгосрочное демократическое развитие страны", — сказал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе после голосования.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.
Две из трех оппозиционных партий в парламенте Грузии отказались от участия в процессе. Это "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия — движение за свободу". Депутаты от "Альянса патриотов Грузии" голосовали против поправок.
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