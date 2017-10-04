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Замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили покинула должность
04.10.2017 16:58
Заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили покинула должность. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.
"Много интересных лет, много интересных людей, много эмоций... Через много лет я попрощалась с министерством энергетики, однако энергетику не смогу покинуть", - заявила Валишвили.
Имя Мариам Валишвили уже удалено и с сайта министерства энергетики Грузии.
Мариам Валишвили в 2006-2007 годах была коммерческим директором Корпорации нефти и газа Грузии, в 2008 году она стала руководителем компании Кахи Каладзе Kala Energy В 2008 году Валишвили заняла должность заместителя министра энергетики, где работала по сей день.
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