Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили покинула должность


04.10.2017   16:58
Заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили покинула должность. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

"Много интересных лет, много интересных людей, много эмоций... Через много лет я попрощалась с министерством энергетики, однако энергетику не смогу покинуть", - заявила Валишвили.

Имя Мариам Валишвили уже удалено и с сайта министерства энергетики Грузии.

Мариам Валишвили в 2006-2007 годах была коммерческим директором Корпорации нефти и газа Грузии, в 2008 году она стала руководителем компании Кахи Каладзе Kala Energy В 2008 году Валишвили заняла должность заместителя министра энергетики, где работала по сей день.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Глава НБГ: С 2018 года инфляция приблизится к целевому показателю - 3%
National Geographic: Пятизвездочные гостиницы не сравнятся с грузинским гостеприимством
В сентябре Грузию посетили более 380 тысяч туристов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
Число ДТП в Абхазии увеличивается по праздникам
Абхазы выдают грузинские храмы за свои и пытаются вовлечь ЮНЕСКО в политический скандал
В Тбилиси пройдет творческий вечер абхазского поэта Ники Бадзагуа
Звиад Сичинава: Абхазы готовы к отношениям, но с нашей стороны не видно шагов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения экстрадирует в Иран 8 осужденных
Государственный долг Армении в 2018 году может превысить $7 млрд
МИД: Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность Ирака
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна