Венецианская комиссия обнародовала заключение по проекту поправок в конституцию Грузии

07.10.2017 14:06 Венецианская комиссия представила окончательное заключение по проекту поправок в конституцию Грузии.



Парламент Грузии в ходе внеочередного заседания в окончательном чтении утвердил проект обновленной конституции 26 сентября. После этого проект был направлен на рассмотрение консультативному органу по конституционному праву при Совете Европы.



Следует отметить, что президент Грузии ранее сообщил, что не подпишет законопроект и собирается воспользоваться правом вето в отношении нескольких пунктов поправок.

По итогам пленарной сессии, прошедшей в Страсбурге накануне, Венецианская комиссия в целом позитивно оценила разработанный проект конституционных поправок, однако в заключении комиссии отмечено, что «любая крупная конституционная реформа должна достичь максимально широкого консенсуса».



В комиссии отмечают, что основным препятствием для достижения консенсуса стала отсрочка упразднения мажоритарной системы выборов до 2024 года.



«Венецианская комиссия назвала этот шаг «весьма прискорбным», поскольку переход к пропорциональной системе является «самым важным аспектом реформы»», — говорится в заключении.



Вместе с тем, в комиссии отмечают, что снижение проходного барьера и допустимость возможности создания блоков (на выборах 2020 года) помогут нейтрализовать негативные последствия отсрочки перехода на пропорциональную систему выборов.



Венецианская комиссия также приветствует готовность «Грузинской мечты» отказаться от идеи введения системы бонусов к 2024 году, напоминая, что именно это положение стало объектом наиболее острой критики оппозиции.



«Новая комплексная система система будет благоприятствовать плюрализму в парламенте и будет полностью соответствовать европейским стандартам. Венецианская комиссия ожидает, что этот шаг будет не просто рассмотрен, но и немедленно принят», — говорится в документе.

Что касается других изменений, внесенных в проект, комиссия приветствует, в частности:



- Введение требования квалифицированного большинства из двух третей голосов от общего количества избирателей в избирательной комиссии на президентских выборах;

- Требование квалифицированного большинства при избрании трех судей Конституционного суда и членов Высшего совета юстиции;

- Пожизненное назначение судей Верховного суда;

- Отмену испытательного срока для судей с 31 декабря 2024 года;

- Избрание Народного защитника на более длительный срок (6 лет вместо 5) квалифицированным большинством парламента.







Проект поправок представляет собой обновленный вариант действующей конституции Грузии с рядом существенных изменений. Страна переходит с полупрезидентской формы правления на парламентскую. Это подразумевает отмену прямых президентских выборов и сокращение его полномочий. Вместе с тем расширяются полномочия парламента, в том числе оппозиционных фракций высшего законодательного органа.



"Новости-Грузия"











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