Долидзе: Нарушения безвизового режима с ЕС минимальны и ни в коем случае не влияют на приостановку режима

09.10.2017 14:17 Государственный министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе заявил, что нарушения безвизового режима с ЕС минимальны и ни в коем случае не влияют на приостановку режима.



Об этом Долидзе заявил, отвечая на вопрос «IPN» о том, что с 28 марта по 19 июля 2017 года из Шенгенской зоны не вернулось 3000 из 54 929 граждан Грузии. Долидзе говорит, что главное, чтобы граждане Грузии не просили убежища, потому что это приведет к проблемам.



«Данные будут очень скоро, к середине октября. Как известно, этим занимается соответствующее ведомство, МВД и мы опираемся на эти данные. Мы хотим максимально объяснить нашим гражданам правила, чтобы они не просили убежища. Повышение числа просителей убежища всегда вызывает проблемы и нам, правительству, приходится тушить пожар. Такое бывало не раз, однако пока все идет нормально. Сколько из этих 3000 человек нарушили правила, сказать сложно. Возможно, они прилетели в Брюссель, а оттуда полетели в Казахстан или еще куда-нибудь. Поэтому невозможно точно подсчитывать количество таких граждан. Тенденция видна очень хорошо – нарушения минимальны и ни в коем случае не влияют на приостановку режима», - заявил Виктор Долидзе.















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