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Премьер поздравил Ладо Чантурия с избранием в судьи ЕСПЧ


11.10.2017   10:31
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет Ладо Чантурия с избранием судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Поздравляю г-на Ладо Чантурия с избранием судьей ЕСПЧ. Он своими знаниями, опытом и репутацией заслужено получил этот высокий статус.

Также хочу поблагодарить всех кандидатов, принявших участие в этом конкурсе.

Отрадно, что в Европейском суде по правам человека нашу страну будет представлять профессионал высокого ранга, который внесет свой вклад в дело по защите прав человека.

Верю, что деятельность Ладо Чантурия в Страсбургском суде еще более обозначит нашу приверженность западным ценностям. Желаю г-ну Ладо Чантурия успехов в этом весьма почетном и ответственном деле», - говорится в поздравлении премьера.






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