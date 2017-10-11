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Премьер поздравил Ладо Чантурия с избранием в судьи ЕСПЧ
11.10.2017 10:31
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет Ладо Чантурия с избранием судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
«Поздравляю г-на Ладо Чантурия с избранием судьей ЕСПЧ. Он своими знаниями, опытом и репутацией заслужено получил этот высокий статус.
Также хочу поблагодарить всех кандидатов, принявших участие в этом конкурсе.
Отрадно, что в Европейском суде по правам человека нашу страну будет представлять профессионал высокого ранга, который внесет свой вклад в дело по защите прав человека.
Верю, что деятельность Ладо Чантурия в Страсбургском суде еще более обозначит нашу приверженность западным ценностям. Желаю г-ну Ладо Чантурия успехов в этом весьма почетном и ответственном деле», - говорится в поздравлении премьера.
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