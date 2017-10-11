Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия и Черногория рассматривают возможность взаимной отмены виз


11.10.2017   13:18
Грузия и Черногория рассматривают возможность установления безвизового режима между двумя государствами. Данный вопрос стал одной из главных тем, которые обсуждались в ходе визита в Подгорицу чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Черногории (резиденция в Будапеште) Зазы Канделаки.

Грузинский дипломат провел ряд встреч в министерстве иностранных дел Черногории, в том числе, с директором Консульского департамента МИД Черногории Селимом Ликой.

посла Грузии в Черногории Зазы Канделаки с директором Консульского департамента МИД Черногории Селимом Ликой.

«Стороны рассмотрели вопрос организации двусторонних визитов на высоком уровне, представителей как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Они подчеркнули важность установления безвизового режима между Грузией и Черногории в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.

В ходе переговоров Лика и Канделаки также стало известно, что Черногория планирует открыть в Тбилиси свое почетное консульство, которое будет способствовать углублению экономических и культурных отношений между двумя странами.

Кроме того, стороны договорились о проведении бизнес-форума для грузинских и черногорских предпринимателей.

Следует отметить, что в настоящее время граждане Грузии могут посещать Черногорию без виз, однако эти правила действуют до 31 октября 2017 года.

В начале июня текущего года правительство Черногории ввело безвизовый режим для Грузии и еще нескольких стран на время курортного сезона.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство глубоководного порта Анаклия начнется в декабре
Почему растут расходы всеобщей программы здравоохранения?
В Грузию входит американское казино «Лас-Вегас»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
Опубликован список 25 человек, чьи останки были идентифицированы МККК
В Женеве проходит очередной раунд международных переговоров по безопасности в Грузии
Идентифицированы и перевезены еще 25 тел расстрелянных абхазами грузин - Субари
Маршания: В Москве мы обсудили восстановление автомобильного и ж/д сообщения с Цхинвали и Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полад Бюль-бюль оглы отказался от борьбы за пост главы ЮНЕСКО
В Дагестане археологи нашли древние артефакты
Азербайджан инвестировал в Германию 120 млн долларов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна