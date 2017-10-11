Грузия и Черногория рассматривают возможность взаимной отмены виз

11.10.2017 13:18 Грузия и Черногория рассматривают возможность установления безвизового режима между двумя государствами. Данный вопрос стал одной из главных тем, которые обсуждались в ходе визита в Подгорицу чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Черногории (резиденция в Будапеште) Зазы Канделаки.



Грузинский дипломат провел ряд встреч в министерстве иностранных дел Черногории, в том числе, с директором Консульского департамента МИД Черногории Селимом Ликой.



посла Грузии в Черногории Зазы Канделаки с директором Консульского департамента МИД Черногории Селимом Ликой.



«Стороны рассмотрели вопрос организации двусторонних визитов на высоком уровне, представителей как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Они подчеркнули важность установления безвизового режима между Грузией и Черногории в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.



В ходе переговоров Лика и Канделаки также стало известно, что Черногория планирует открыть в Тбилиси свое почетное консульство, которое будет способствовать углублению экономических и культурных отношений между двумя странами.



Кроме того, стороны договорились о проведении бизнес-форума для грузинских и черногорских предпринимателей.



Следует отметить, что в настоящее время граждане Грузии могут посещать Черногорию без виз, однако эти правила действуют до 31 октября 2017 года.



В начале июня текущего года правительство Черногории ввело безвизовый режим для Грузии и еще нескольких стран на время курортного сезона.















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