Грузия рассчитывает привлечь Евросоюз к поиску путей разрешения конфликта с Россией

11.10.2017 13:33 Грузия рассчитывает привлечь Евросоюз к поиску путей разрешения конфликта с Россией, сообщил в среду на заседании правительства республики премьер-министр Георгий Квирикашвили.



"Одной из важнейших частей начавшегося стратегического диалога между Грузией и Евросоюзом по вопросам безопасности будет российско-грузинский конфликт и пути его мирного решения", - сказал он, комментируя проведение в Тбилиси первой встречи представителей республики и ЕС в рамках диалога высокого уровня по вопросам безопасности.



По словам премьера, данный диалог является важным достижением на пути интеграции Грузии в Евросоюз, так как практически республика становится одним из важнейших компонентов европейской системы безопасности.



Г.Квирикашвили отметил, что в рамках диалога также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью.



"Этот формат стратегического диалога станет путем, который приведет нас к достижению максимального соответствия с системой и структурами обороны и безопасности Евросоюза", - сказал он.



Как сообщили в МИД Грузии, делегацию ЕС на встрече, которая пройдет в Тбилиси в среду, возглавляет заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Жан-Кристоф Белльяр.



"Грузинская сторона активно работает с Евросоюзом в направлении развития сотрудничества в секторе обороны и безопасности, чтобы произошло максимальное сближение с теми институтами ЕС, которые обеспечивают стабильность и безопасность в Европе", - подчеркнули в МИД.



"Будут обсуждаться также вопросы сотрудничества в рамках единой внешней политики Евросоюза и политики безопасности и обороны, гибридных угроз, кибер-безопасности, управления кризисными ситуациями, стратегической коммуникации, обмена опытом борьбы с радикализацией и экстремизмом и т.д.", - сообщила пресс-служба.















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