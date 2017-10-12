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Маргвелашвили: Россия на суверенной территории Грузии увеличивает вооружение и нарушает права наших граждан
12.10.2017 12:56
Грузия в течение 25-ти лет, с первых дней своей независимости стоит перед серьезными вызовами, и эти вызовы изначально исходили со стороны нашего северного соседа, Российской Федерации, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая с речью на проходящей в Батуми конференции по обороне и безопасности Грузии.
Георгий Маргвелашвили сказал о действиях, осуществленных в отношении Грузии со стороны России и обстановке, сложившейся в оккупированных регионах.
«...Российская федерация на суверенной территории Грузии увеличивает как вооружение, так и нарушает права наших граждан, ограничивает свободу их передвижения, ограничивает им такие гуманитарные возможности, как доступ к образованию и здравоохранению. Ограничивает отношения между обществами и осуществляет это фактически ежедневно, так как продолжает устанавливать новые ограничения, проводит все новые разделительные линии на нашей территории, а также ограничивает те переходные пункты, существующие между главной территорией и оккупированными регионами Грузии.
Это все осуществляет государство, которое является членом Совета безопасности ООН, государство у которого должна быть ответственность именно как у гаранта мира и стабильности», - заявил Георгий Маргвелашвили.
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